Поэт Лев Рубинштейн умер после ДТП
Фото: Бедняков Павел / ТАСС
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Слухи о трагедии появлялись и раньше. Но близкие опровергали страшное.
Поэт Лев Рубинштейн умер после ДТП. Об этом в сети на личной страничке сообщила его дочь Мария Рубинштейн.
«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — такая надпись появилась в ее дневнике на ЖЖ.
По данным 5-tv.ru, последние дни жизни литератор провел в тяжелом состоянии, в коме. ЧП с ним произошло 8 января на улице Образцова в Москве.
Как следовало из официальных сведений, Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких шагах от тротуара его сбила иномарка. В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.
К сожалению, даже подключение к аппарату ИВЛ не помогло организму пожилого Рубинштейна восстановиться. О дате и месте его похорон пока ничего не известно.