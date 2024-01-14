В Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Фото: Reuters / KCNA
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Снаряд был направлен в сторону Японского моря.
Северная Корея выпустила ракету, предположительно, баллистическую. Об этом проинформировали в службе безопасности на море Японии со ссылкой на данные Минобороны страны.
В ведомстве призвали не приближаться к фрагментам снаряда. В случае их обнаружения следует незамедлительно обратиться в службу безопасности на море, отметили там. Морские и воздушные суда попросили отслеживать актуальную информацию из официальных источников.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что неопознанный снаряд был запущен в сторону Японского моря.
В настоящее время ракета уже упала, предположили в службе безопасности на море Японии.
Иные подробности о направлении или технических особенностях ракеты пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ.