Фото: Reuters / POOL

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ВСУ и команда Зеленского подбросили европейской элите новый повод для насмешек.

Ослабленная затяжным украинским конфликтом ВСУ заявила о готовности оказать полную защиту Великобритании. С соответствующим заявлением в эфире телемарафона выступил премьер Украины Денис Шмыгаль. Любое посягательство на территориальную целостность британцев станет для армии Зеленского поводом для ответного реагирования.

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов», — уточнил он, так и не акцентировав внимание, чьей угрозы так боятся сразу в двух государствах.

Не так давно терпящая крах во всех дипломатических переговорах Украина подписала с Великобританией двухсторонее соглашение по безопасности. Церемония оформления документа происходила в Киеве при полном зале и фанфарах. По словам Владимира Зеленского, подписание соглашения Украины и Великобритании знаменует «день, когда история Европы изменилась». Зарубежные же аналитики сравнили полученную договоренность с очередной шуткой, намекнув: для Соединенного Королевства Украина — крайне ненадежный союзник, поскольку на текущий момент не способна отстоять свои интересы на политической арене в ключевых вопросах. Для Владимира Зеленского это соглашение — очередной повод вернуть себе безвозвратно утраченные позиции.

Ожидается, что соглашение англичан и украинцев будет действовать на протяжении десяти лет, а позже срок может быть продлен «по аналогии с подобными договорами о безопасности, которые заключали другие мировые лидеры». В случае вступления Украины в НАТО до истечения этого срока, обязательства по безопасности будут исполняться системой альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад все меньше верит в победу Украины над Россией.