«В 20 раз больше смертей»: человечеству грозит вирус страшнее COVID

На ВЭФ обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти по смертности COVID

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Потенциальную угрозу намерены обсудить на ВЭФ. Что известно о болезни?

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируется обсуждение так называемой «болезни X», которая по количеству смертей в несколько раз может превзойти пандемию COVID. Об этом говорится на сайте организации.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная „болезнь X“ может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — говорится в анонсе встречи.

В обсуждении данного вопроса примут участие глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в этой области.

ВЭФ будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января.

Прежде глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу предупреждал, что человечество столкнется с этим вирусом в ближайшем будущем. По его мнению, он может возникнуть где угодно, когда угодно и обладать неизвестными характеристиками. Какие специалист предложил меры реагирования — читайте в нашем материале.