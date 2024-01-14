Неподражаемо: Юрий Башмет рассказал об особенностях проекта «Музыка страны от края до края»

В Москве состоялся концерт Юрия Башмета «Музыка страны от края и до края»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Белый зал Пушкинского музей наполнился видами живописных уголков России, звуками природы и музыкой Чайковского.

В Белом зале музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве 13 января прошел концерт «Музыка страны от края и до края». Выступление состоялось в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве. Зрители оценили совместный проект Башмета и Русского географического общества — музыка композитора Петра Чайковского в этот вечер звучала по-особенному.

В первом отделении Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением худрука и дирижера Юрия Башмета исполнил знаменитый секстет «Воспоминание о Флоренции», переложенный на струнные инструменты. Во втором отделении были показаны видеоклипы, снятые в разных уголках России. Фоном прозвучала Серенада для струнного оркестра Чайковского.

Башмет и его оркестр записали композицию в живописных местах — на полуострове Рыбачий в Мурманской области, на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область). Коллектив играл на обрыве над океаном и во многих других подобных локациях. В.видеоряде сохранились звуки волн, шум ветра и моря.

«Это уникальный проект, совместный с Русским географическим обществом. Идея такая: чтобы миллионы наших сограждан увидели те места… Труднодоступные, мягко скажем. Все это красиво, уникально, и звучит музыка Чайковского. То есть Петр Ильич демонстрирует какую-то одну сторону красоты своей музыки. Это природа — то, что не требует объяснений», — сказал Башмет корреспонденту 5-tv.ru.

Юбилейный V Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве проходит с 10 января по 10 февраля 2024 года. В течение месяца ведущие концертные и театральные залы столицы откроют свои площадки для событий фестиваля. Открыл программу моноспектакль «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» с участием Константина Хабенского на сцене МХТ, на сцене театра имени Гоголя будут исполнены «Фантастическая Кармен» в авторской версии Башмета и спектакль «Солдатами не рождаются» по роману «Живые и мертвые» Константина Симонова.

Главная премьера фестиваля — музыкально-драматическая постановка «Соборяне. Картины русской жизни» по роману-хронике Николая Лескова. Спектакль, затрагивающая глубинные вопросы русской души и русского бытия в мире, поставила заслуженная артистка РФ Полина Агуреева, музыку сочинил Валерий Воронов. Традиционными участниками также станут лауреат «Грэмми» Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Башмет признан человеком года по версии Russian Creative Awards.