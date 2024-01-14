PepsiCo запретила украинским рекламодателям упоминать ВСУ и поддержку Киева

Фото: www.globallookpress.com / Thiago Prudencio

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Пункт, касающийся украинского конфликта, вошел в рассылку для маркетинговых партнеров.

Украинским маркетологам официально запрещено манипулировать темой военных действий в рекламе продуктов компании PepsiCo. Об этом сообщили представители организации B4Ukraine, в которой ведется учет предприятий, продолжающих работу в России. Поиск новых партнеров PepsiCo с сентября 2023 года сопровождается уточняющим пунктом, касающимся упоминаний о спецоперации и каких-либо ее оценок.

«Нет: упоминаниям о войне, военных действиях, агрессии, военных (со стороны бренда), Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нет: поддержке Украины и армии. Нет: негативным коннотациям, создающим ощущение „небезопасности“», — сказано в тексте рассылки PepsiCo.

В компании B4Ukraine подчеркнули, что на момент публикации материала так и не получили официального комментария от компании. При этом отмечается, что некую волонтерскую работу PepsiCo проводит, в социальных сетях рассказывает о передаче продуктовых наборов пострадавшим от военных действий семьям из города Бородянка (Киевская область Украины). Представители B4Ukraine также подсчитали, сколько денег компания заработала в России в 2022 году и сколько заплатила налогов.

«Расценивая подобные взносы как поддержку экономики государства-агрессора, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в сентябре включило PepsiCo в список международных спонсоров войны», — говорится в материале.

PepsiCo производит безалкогольные напитки, соки, чипсы, снеки, молочные продукты и другие продукты питания под основными брендами Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7Up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, и другие. Помимо этой компании в перечень «спонсоров войны» Украина внесла бренд Mars. Таким образом Киев надеется прервать работу международного бизнеса на территории РФ.

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