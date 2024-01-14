Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства впервые за долгую политическую карьеру прилетел на Чукотку. О чем он говорил с правительством региона?

В одном нельзя не согласиться с западными аналитиками: 2024 год будет действительно важный для всего мира, год определяющий — череда выборов у ключевых игроков — Россия, США, Индия, Евросоюз. Все это может серьезно изменить расклад на годы вперед.

Россия первой входит в избирательную кампанию — у нас голосование в середине марта. На данный момент в ЦИК обратились 11 претендентов. Три кандидата от парламентских партий — либерал-демократ Леонид Слуцкий, коммунист Николай Харитонов и от «Новых людей» Владислав Даванков. Всего партийцев — восемь, и три самовыдвиженца, в том числе Владимир Путин.

В поддержку действующего президента на этой неделе завершили сбор подписей, активисты в центральном Штабе в Москве проводят их проверку, прежде чем нести в ЦИК. Подписей в шесть раз больше чем требует ЦИК, 1 миллион 800 вместо необходимых 300 тысяч. Листы представили все 89 регионов, последними «довезли» партию с Чукотки. 10 января. Волонтеры, сопровождавшие груз, буквально в небе разминулись с самим Владимиром Путиным, который в этот день с Анадыря начал свою поездку по Дальнему Востоку.

Кстати, Чукотка оставалась единственным регионом, который за свою долгую политическую карьеру Путин ни разу не посещал. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.