Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Хантер Байден замешан во многих скандалах. Среди них украинская компания Burismа, употребление наркотиков. И это несомненно накладывает отпечаток на его отце перед грядущими выборами президента США.

В Эквадоре, буквально на «заднем дворе» США, наркокартели подняли бунт против официальных властей, захват заложников и нападения на полицейских шли в прямом эфире. В Папуа-Новой Гвинее, забастовкой полицейских воспользовались уличные банды и начали громить магазины. А ведь там тоже база США. И Тайвань, где подсчитывают голоса на выборах местного президента — тоже не ровен час, полыхнет. Как поступит Вашингтон? Может и не заметит, как оставил без внимания гибель Гонсалы Лиры, режиссера с американским и чилийским гражданством, который умер в СИЗО Харькова. Его держали за решеткой несколько месяцев из-за того, что он критиковал, находясь на Украине, действия Киева и Вашингтона. И вот его заморили в тюрьме. Американского гражданина. Но Госдеп молчит. Вы можете представить такое?

В Польше внезапно озадачились тем же вопросом. Поводом для размышлений стала свежая статистика — 87% американцев, как выяснилось, сталкиваются с психологическими расстройствами, а 20% плотно сидят на антидепрессантах. А солдат американских в Польше с каждым годом все больше. И все с оружием. Где гарантии, что им что-то не привидится? Иллюстрация соответствует настроениям.

В каждой шутке есть доля шутки. Отношения американцев с оружием имеет все больше признаков психологических расстройств. Возьмем, например, танки Abrams. Еще два месяца назад эти тяжелые грозные машины были поставлены на Украину. И пропали. На поле боя их до сих пор не видели. Просто галлюцинации какие-то!

А бывают еще приступы амнезии. Канадцы год назад выделили почти полмиллиарда долларов на комплекс ПВО NASAMS для Украины. Год прошел — комплекса нет, его даже строить не начали. Где деньги?

Датчане заболели перфекционизмом из-за американских самолетов F-16. Затягивают отправку их, как обещали Киеву, потому там якобы не готовы технические специалисты.

А уж что непосредственно на Украине творится… Просто шизофрения. Недавний аудит показал, что 40 тысяч единиц вооружений из США на сумму примерно в один миллиард долларов — пропали. А в списке противотанковые ракеты, ударные дроны, ночная оптика. Правда в том, что все эти психологические обострения начались именно сейчас, когда обострилась борьба внутри США за финансовые потоки и за вишенку на торте — пост президента США.

Оба главных кандидата так успели полить друг друга грязью, что выбор между ними станет для рядовых американцев нелегкой задачей. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Вот этот человек сегодня один из самых опасных для Вашингтона, демпартии и киевского режима. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. Лишен украинского гражданства и негласно объявлен врагом государства, уже американского.

Андрей Деркач стал известен на весь мир после того, как в 2020 году опубликовал записи телефонных разговоров Петра Порошенко, в бытность президентом Украины, и Джо Байдена. Это 2015–2016 годы. Вашингтон фактически стоит за назначением и увольнением украинских чиновников. А Киев находится под внешним управлением.

Деркач вывел на чистую воду украинскую нефтегазовую компанию Burisma. Ее основатель Николай Злочевский. В бытность министром экологии выписывал сам себе лицензии на самые доходные месторождения. Порошенко после прихода к власти решил присвоить бизнес Злочевского и натравил прокуроров. Но олигарх нанял крышу. Тогда в 2014 году в совет директоров Burisma и вошел сын Джо Байдена Хантер. И за следующие пять лет он получил минимум четыре миллиона долларов, не имея никакого опыта в индустрии.

Хантер Байден в своих же мемуарах признался: деньги, полученные от украинской компании Burisma, он тратил на алкоголь и наркотики. Многодневный дебош был вот в этом шикарном отеле Лас-Вегаса.

Дело Burisma, погрязшей в коррупции, официально вел в постмайданный период тогдашний генпрокурор Украины Шокин. Но был снят с поста под давлением США. В августе 2023-го он дал интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — заявил бывший прокурор Украины Виктор Шокин.

После этого интервью жизнь Шокина, как и Деркача, под угрозой.

«Шокин сегодня находится заложником на территории Украины. Насколько я знаю, его не выпускают из Украины», — сказал бывший украинский депутат Андрей Деркач.

Сам Джо Байден проговорился, да, он шантажировал президента Украины, чтобы тот уволил Шокина.

«Я сказал, что мы не дадим вам миллиард долларов. Я улетаю через шесть часов. Если генпрокурор не будет уволен, вы не получите деньги. Сукин сын», — заявил президент США Джо Байден.

Прокурора-то сняли. А вот дело в отношении Burisma закрыто так и не было.

«21 апреля 2022 года украинский суд передает вот эти шесть млн наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части главного разведывательного управления Украины», — заявил бывший украинский депутат Андрей Деркач.

И все ради того, чтобы скрыть коррупционные связи Байденов, которые могут оказаться решающим компроматом против всей демократической партии в преддверии президентских выборов 2024 года.

«Все это время FBI ничего не делало. Они хранили это в тайне. Обычная практика в США? Это настолько распространено, что трудно сказать, что это злоупотребление», — сказал экономист, политический и экономический обозреватель Пол Робертс.

Сегодня для демпартии замять скандал с Хантером, Burisma и украинским коррупционным спрутом — вопрос выживания.

История с Хантером бросает тень на предвыборную кампанию папы и роняет и без того мусорный рейтинг. Против сына президента выдвинуты обвинения пока только в незаконном владении оружием и неуплате налогов. В Белом доме вопросы журналистов о Байдене-младшем вызывают только нервный смех.

Сам Джо Байден активно готовится к выборам: перестал теряться в пространстве и здороваться с невидимыми друзьями. Но для этого ему понадобился поводырь.

На протяжении нескольких дней Пентагон был «обезглавлен»: шеф Остин попал в больницу с раком простаты, но никого об этом не известил, даже Байдена.

«Ситуация меняется каждый час, каждый день. И министр обороны должен быть вовлечен. Он должен знать, что происходит. Я не могу представить себе ситуацию, когда Шойгу исчезает на три дня, а Владимир Путин ничего об этом не знает», — заявил военный эксперт Скотт Риттер.

В итоге в Штатах самая сложная чуть ли не со времен гражданской войны ситуация.

«Я думаю, что такого времени как сейчас никогда не было. Я думаю, что мы очень близки к концу нашей страны, какой мы ее знали — великой страны», — сказал экс-президент США Дональд Трамп.

Тут Вашингтону не до Украины. Киев становится слишком опасным, когда речь идет о выживании целого клана Байденов.