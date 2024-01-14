В Минобороны рассказали, как продвинулась спецоперация на Украине за новогодние праздники

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают выполнять поставленные задачи и уверенно движутся к победе.

Несмотря на новогодние длинные выходные, боевые действий в зоне проведения спецоперации не прекращались ни на один день. Более того, российские войска усилили удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам и целям в глубине украинской территории. В том числе несколько раз по Киеву и его окрестностям. Цели: пункты управления, штабы, объекты военно-промышленного комплекса, аэродромы, арсеналы, топливные базы.

Очевидно, расхваленные западные системы ПВО не способны справиться с российскими ракетами, особенно когда атака грамотно спланирована и применяются комбинированные средства поражения разных типов. Например, гиперзвуковыми «Кинжалами» и тихоходными «Геранями» параллельно.

Между тем удары по тылам наносятся ежедневно. По статистике Минобороны, за первую новогоднюю неделю был 41 групповой и один массированный удар, на этой неделе еще 23. Даже на официальном уровне представители ВСУ вынуждены были признать — эффективность ПВО снизилась до 30-40%. И жалуются на дефицит снарядов.

Если посмотреть на географию ударов, становится очевидно, что российские ВКС и ракетчики могут наносить удары там, где необходимо. И в том объеме, в каком того требуют боевые задачи.

На этом фоне США приостанавливают поставки военной помощи Украине.

«Мы выдали последний профинансированный пакет», — заявил официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

Запомним эту дату — 11 января 2024 года основной военный спонсор Киева прекратил оружейную подпитку Украины.

Понятно, что это не вызовет в одночасье обрушения обороны ВСУ или массового бегства солдат. Но для киевского режима это означает поворот на дорогу с односторонним движением. Репортаж с передовой от корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.