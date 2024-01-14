Риск для здоровья и даже для жизни: почему не стоит выдергивать волосы из носа

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

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Врач настоятельно рекомендует обладателям густой растительности в носу использовать специальные ножницы или триммеры.

Привычку выдергивать волосы из носа надо не просто скрывать от чужих впечатлительных глаз, лучше позабыть ее вовсе. Как полагает хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджа, даже в салонах красоты опасно выполнять такую процедуру, так как последующее обеззараживание поврежденной слизистой может быть выполнено некачественно. А главная опасность заключается именно в попадании микробов. Советы доктора Раджа опубликованы в материале Daily Mail.

Как объяснил хирург, находящиеся в носу волосы выполняют важную защитную функцию — они «фильтруют» пыльный воздух и не позволяют патогенам и микробам проникать в организм. Если волосы вырвать, человек начнет вдыхать больше вредных элементов. Кроме того, под каждым выдернутым волоском образуется маленькое отверстие, через которое бактерии и вирусы могут попадать в кровь и вызывать инфекцию. Особенно опасно, если инфекция доберется до головного мозга.

Раджа напомнил, что от переносицы до уголков рта является прямым путем сообщения с мозгом. Поэтому выдавливать прыщи или выщипывать волосы на этом участке очень опасно. В случае инфекции, вызванной повреждением в носу, вероятны развитие септического тромбоза кавернозного синуса, абсцесса головного мозга, а также повреждение лицевого нерва и даже инсульт.

Но что делать в современном мире человеку с пучками растительности в ноздрях? Не ходить же так! Во-первых, если ему так комфортно, это его дело и его выбор. Во-вторых, есть способы избавиться от лишних волос более безопасным способом. Существуют специальные ножницы и триммеры, с помощью которых легко укоротить длину волос, не повреждая при этом ткани.

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