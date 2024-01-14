Бросил первую жену ради любовницы и чуть не потерял вторую: личная жизнь Алексея Глызина

Алексей Глызин не раз изменял своим женам, но превратился в примерного семьянина

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Сколько певцу пришлось совершить ошибок, чтобы в итоге превратиться в примерного семьянина?

Эстрадный певец Алексей Глызин, получивший большую популярность благодаря ансамблю «Веселые ребята», в своей жизни пережил много испытаний на пути к известности. Но трудности порой в свою жизнь он приносил самостоятельно. Певец не славится верностью своим избранницам. Супругам артиста приходилось делить его с поклонницами, что часто мешало и рушило отношения. Об этом рассказало издание StarHit.ru.

Людмила Глызина

Впервые музыкант женился достаточно рано. Когда Алексей учился в Московском государственном институте культуры, он влюбился в Людмилу. Она верно ждала его из армии, а после у них родился любимый сын Леша.

Первые серьезные проблемы настигли пару после того, как к коллективу Глызина пришла известность. Совмещать гастрольную жизнь с семейной оказалось невероятно сложно. Затем в идиллию «вторглась» поклонница артиста.

«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. У нее была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может и рассказал о происходящем жене», — признавался певец в программе федерального канала.

Людмила не приняла измену мужа и страшно обиделась, подав на развод. Помирились они лишь годы спустя, когда Алексей уже женился во второй раз. Теперь они стараются поддерживать близкие дружеские отношения.

О разрушенном счастье музыкант пожалел не раз — молодую танцовщицу Евгению не интересовало создание домашнего уюта. Так, солист «Веселых ребят» остался в одиночестве.

Сания Бабий

Вновь найти свою любовь Глызин попытался в 1988 году. Он познакомился с Санией, чемпионкой мира по художественной гимнастике. Они поженились в 1992-м, и в этом же году родился сын Игорь.

Казалось, что между ними царило абсолютное счастье, однако исполнитель продолжал заглядываться на других красавиц. Кризис в отношениях наступил в 2011-м, когда систематические измены Алексея утомили Санию. Но тогда девушка решилась дать ему второй шанс.

«Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идет, обмороки. А если Лешу впустить в дом, он оттуда уже не уйдет. Заваливал меня подарками, бриллиантами, и в итоге я не устояла», — рассказывала она.

Сейчас Глызин постарался превратиться в настоящего семьянина. Он по-настоящему благодарен любимой жене за ее мудрость и прощение. Теперь его главная забота и счастье — это родные сыновья и внук Денис.

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