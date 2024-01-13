«Спасаюсь всеми способами»: Ольга Бузова заболела после концерта на морозе

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Певица работает в любых условиях, следуя долгу настоящего артиста.

Популярной певице и бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой приходится переносить болезнь на ногах. О сильном недомогании звезда рассказала подписчикам в личном блоге.

Артистка не перестает радовать фанатов новыми выступлениями. Она дает много концертов и почти не жалеет себя, что заметно сказывается на ее здоровье. В новогодние праздники Ольга дала концерт в подмосковном Серпухове на открытом воздухе. Причем на улице стоял мороз. Но знаменитую исполнительницу это не остановило — Бузова выступила, чем немало порадовала поклонников.

Но после пришлось «пожинать плоды» — в итоге певица простудилась. Сейчас времени отдохнуть и вылечиться у нее нет, ведь пока она посвящает себя музыке и любимой работе.

Чтобы хоть как-то окрепнуть, артистке пришлось делать капельницы. Телеведущая опубликовала домашние кадры с катетером.

«Спасаюсь всеми способами. Болеть времени нет вообще», — подписала кадры Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой.