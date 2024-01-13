Доигрались: ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Искусственный интеллект, кажется, способен на многое. Но как он определяет психологическое состояние геймеров?

Ученые из Австралии разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая способна с точностью определить степень риска зависимости от видеоигр у людей. Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета создали алгоритм, который задействует данные о взаимодействии игрока с его виртуальным аватаром. В частности, возраст и поведение во время игры, сообщает научный журнал Journal of Behavioral Addictions (JBA).

Игровое пристрастие может перерасти в разрушительную зависимость. Выделяют игровое расстройство — психическое заболевание, признанное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Нарушение самоконтроля, агрессивность, несоблюдение режима — это всего лишь несколько негативных последствий от игрового плена.

Ученые решили повлиять на проблему и принялись за исследование. 565 геймеров в возрасте от 12 до 68 лет в примерно равном половом соотношении прошли два тестирования. Игровой опыт участников около шести лет, а использование социальных сетей в среднем семь лет. На этих платформах игроки проводят почти три часа в день. Среди них 55% работали полный рабочий день, 36% имели степень бакалавра и 30% были одиноки.

Два теста проводились с интервалом в шесть месяцев. Была проведена диагностическая оценка на игровое расстройство и связь игрока с аватаром. После выявили их идентификацию с персонажами. В том числе уровень погружения и желание быть своим героем.

Сначала ученые заключили, что почти 20% участников эксперимента подвержены риску игрового расстройства. Затем для чистоты эксперимента исследователи решили разделить данные на две части: 80% для обучения ИИ и 20% для проверки его способности точно прогнозировать риск игрового расстройства.

После обучения модель ИИ смогла точно идентифицировать участников с риском игрового расстройства на основе их тесной связи с персонажами, а также по дополнительным критериям во время пребывания участников в фантазийной реальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что геймер Blue Scuti первым в мире полностью прошел классический «Тетрис».