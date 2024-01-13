Экс-солистка «Комбинации» Иванова призналась, что мечтала «убить мужа»

Певица Татьяна Иванова иногда хочет убить мужа, с которым живет 28 лет

Фото, видео: Стукалин Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда честно рассказала о сложных взаимоотношениях с любимым.

Экс-солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова живет со своим супругом уже 28 лет и признается, что порой ей хотелось его убить. Об этом певица рассказала 5-tv.ru на дискотеке «Суперстар!».

Татьяна Иванова находится в официальном браке со своим избранником Эльчином Мусаевым с 2016 года, однако вместе пара проживает порядка 28 лет. И, как признается исполнительница, порой ей хотелось убить мужчину.

«И мы все одинаковые, и они все одинаковые. Как говорится, убить хотелось много раз, разойтись — нет», — говорит знаменитость.

Союз с мужем Татьяна Иванова считает крепким, причем, настолько, что в случае неверности супруга смогла бы его простить.

«Простить можно все, что угодно», — убеждена исполнительница.

Татьяна Иванова и Эльчин Мусев познакомились благодаря подруге звезды 1990-х и коллеге по творческому цеху Алене Апиной. Вскоре у влюбленных родилась дочь Мария. Наследница не пошла по стопам матери и решила заниматься иностранными языками.

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