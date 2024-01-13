Не только грипп: какие прививки нужно ставить взрослым

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ВПЧ заражаются много жителей Земли. Поэтому обязательно нужно сделать прививку. От чего еще надо вакцинироваться?

Многие думают, что во взрослом возрасте прививки ставить не нужно. Под исключения попадают только вакцинация от COVID и гриппа. Но на самом деле очень часто некоторые прививки нужно сделать заново. Об этом рассказали врач общей практики Елена Шиманьски и ведущий медицинский эксперт Екатерина Терентьева порталу «Афиша Daily».

Взрослым, которым ставили прививки в детстве, необходимо проводить ревакцинацию. Уколы против дифтерии и столбняка нужно ставить каждые десять лет. С 18 до 55 раз в пять лет нужно повторять прививку, которая поможет предотвратить гепатит B. До 35 нужно делать вакцинацию от кори также раз в пять лет. Ну и конечно каждый год нужно повторять прививку от гриппа.

Раз в десять лет следует ставить прививку от коклюша, а любителям выбраться за город или погулять по лесу нужно сделать укол против клещевого энцефалита.

Также необходимо вакцинироваться от ВПЧ (Вирус папилломы человека). В России это самое распространенное заболевание, которые передается половым путем. За всю жизни им заражаются от 50 до 80% населения Земли. ВПЧ является причиной пяти процентов всех онкологических заболеваний. Из-за него от рака страдают более 600 тысяч женщин и почти 70 тысяч мужчин.

Специалист по экзотическим странам Дмитрий Лукьянчук напомнил изданию, что также необходимо сделать прививки при путешествиях в Юго-Восточную Азию и в страны Африки.

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