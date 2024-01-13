Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Получается, здание использовалось незаконно.

Складское помещение маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге не официально не вводилось в эксплуатацию. Соответствующую информацию подтвердил врио начальника службы Госстройнадзора в городе Вячеслав Захаров.

Таким образом, здание использовалось незаконно. Сообщил об этом Захаров в беседе с 78.ru.

Пламя охватило около 50 тысяч квадратных километров и быстро перекинулся на хранящиеся под крышей товары. Спасти имущество поставщиков сотрудникам маркетплейса не удалось. Оказавшиеся в опасности работники в панике покидали опасную территорию, буквально снося на своем пути шкафы, раздевалки и скамейки.

Оперативная эвакуация спасла сотни жизней: прямо во время тушения пожара на складе в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП, ликвидируют разрушения и проводят анализ случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess.