Захарова назвала беспределом ситуацию с выдворением русского пенсионера из Латвии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Власти прибалтийской страны сочли 82-летнего мужчиной угрозой нацбезопасности.

Множество россиян подтвергаются дискриминации на национальной почве в странах Прибалтиики, но все равно выдворение из Лавтии российского пенсионера является беспределом. Об этом в беседе с 5-tv.ru заяваила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В прибалтийских странах происходит вообще беспредел. Он такой не один, уже тысячи человек, которые подвергаются подобной дискриминации из-за того, что они русские», — сказала дипломат.

В январе Латвия заявляла о намерении выслать почти 800 россиян старше 60 лет. Причина — не выполнение требования поправок к закону об иммиграции. Отмечается, что они также не подали документы на ВНЖ. На днях в Латвии начали аннулировать документы россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 82-летнего русского пенсионера выдворили из Латвии, посчитав его угрозой национальной безопасности. Вернувшийся в Россию спустя 50 лет отсутствия мужчина расплакался на таможенном контроле в Псковской области.