Без пересадок прямым рейсом: где сегодня отдохнуть российскому туристу

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

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Число государств-партнеров за последний год выросло на 30%, и это количество продолжает увеличиваться.

Жители России получили доступ к большему числу стран, прослывших туристическими центрами мир. Только за последнее время количество государств, готовых сотрудниках с отечественными путешественниками, выросло на четверть. Теперь помимо приевшихся Мальдивов и Дубая россияне могут посещать Алжир, Бахрейн, Вьетнам и другие страны. При этом на фоне роста числа стран-партнеров в Азии, в Европе общий объем партнеров значительно сократился.

В пресс-службе ассоциации туроператоров РФ прояснили, что с 32 стран, с которыми Москва наладила сотрудничество, Россия увеличила спрос на взаимную поддержку до 40. Полететь без пересадок теперь можно в Азербайджан, Армению, Белоруссия, , Вьетнам, Венесуэлу, Грузию, Гонконг, Израиль, Египет, Ирак, Индию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Маврикий, Марокко, Мальдивы, Мьянму, Монголию, Оман, ОАЭ, на Сейшельские острова, Сербию, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку, Эфиопию.

Не все страны из тех, которые можно было посещать раньше, считаются туристическими. Так, перечень опасных пополнили Израиль, Афганистан, Сирия и КНДР. Самым востребованным направлением все еще признана Турция: посетить ее и полюбоваться местными красотами мечтает каждый второй соотечественник.

Топовые авиакомпании осуществляют примерно 120 рейсов в неделю в Стамбул. На втором месте — Дубай, на третьем — Минск. Больше всего перелетов в другие страны выполняется из Москвы, при этом 30 направлений можно назвать уникальными.

Ранее 5-tv.ru писал о списке самых опасных стран для туризма в 2024 году.