Первый лидер уже намечен: на Тайване завершилось голосование за президента

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Чем завершится гонка?

На Тайване завершилось голосование за будущего президента. Как сообщает местный телеканал TVBS, лидирует на выборах кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Избирательные участки на острове закрылись еще в 16:00 (11:00 — по московскому времени — Прим. ред.), а сейчас подсчитываются голоса. Сайт телеканала постоянно обновляет актуальные данные.

Так, по состоянию на 13:11 по московскому времени, за Циндэ проголосовало свыше 3,04 миллиона людей. Второе место пока у Хоу Юи, кандидата от главной оппозиционной партии острова Гоминьдан. У него уже 2,55 миллиона голосов. На третьей строчке — глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, у него 2,08 миллиона.

Тайвань стал первым государством, где проходят президентские выборы в 2024 году. Эксперты по всему миру подчеркивают: не первый год находящийся под давлением Китая остров может столкнуться с безвыходной ситуацией, связанной с выборами и возможной военной эскалацией. Происходящее на Тайване способно значительно изменить расклад сил на мировой арене, перевесив чашу весов в пользу одной из противоборствующих сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай заявил о полной боевой готовности накануне начала выборов на Тайване. Мы оценили, сколько армия острова сможет продержаться в случае противостояния с КНР.