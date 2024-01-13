Порвали на лоскуты: Милош Бикович отметил день рождение сына с голым торсом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Первенец популярного актера появился на свет в начале 2024 года.

Милош Бикович широко отметил рождение своего сына, которого подарила ему возлюбленная Ивана Малич. На днях в Сети появилось видео с торжества, где российско-сербский актер предстает в порванной на лоскуты рубашке.

О рождении первенца популярного артиста стало известно в начале года. По данным сербских СМИ, малыш появился на свет 9 января в одной из клиник Белграда. Имя сына пока держится в тайне.

Отмечал рождение ребенка Милош Бикович в традициях своей страны. В Сети появился ролик, где актера качают на плече под национальную музыку. При этом видно, что рубашка звезды «Холопа» порвана на мелкие лоскуты, а в какой-то момент он и вовсе остается с голым торсом.

Дело в том, что рвать рубашку счастливому отцу новорожденного — сербский обычай, который был особо широко распространен во второй половине прошлого века. По традиции, этим занимаются друзья новоиспеченного папы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милош Бикович снимется в новом сезоне популярного американского сериала.