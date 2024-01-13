ТОП-5 знаков зодиака, которые только позволяют себя любить

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Астрологи рассказали, чье сердце будет весьма непросто завоевать.

Астрологи уверены, что созвездия на небе могут влиять на построение отношений с теми или иными людьми. С кем-то легко общаться с первой минуты знакомства, других не узнаешь и за десять лет. Составлен список знаков Зодиака, которых любить довольно сложно.

Девы

Представители этого знака зодиака предпочитают держать людей на расстоянии вытянутой руки, как можно дольше. Они будут долго анализировать кандидатуру избранника. Прежде, чем открыться человеку, Девы должны будут на 100% убедиться в его верности и честности.

Скорпион

Они и сами до конца не понимают, чего хотят от второй половинки. Сегодня они страстные, завтра надменные, послезавтра — отталкивающе холодные. Связь со Скорпионом очень выматывает. Пока представитель этого знака зодиака не разберется с собственными эмоциями — говорить об отношениях сложно.

Стрелец

Невероятно энергичные люди, жаждущие приключений и всего нового. Им трудно усидеть на месте, а тем более, остановиться на одном человеке. Бешеный ритм, в котором они живут, выдержит не каждый. Однако Стрелец искренне и навсегда полюбит того, кто сможет шагать с ним по жизни в одном темпе.

Водолей

Они никогда не станут открываться первому встречному. Водолеи достаточно скрытные люди. Они смогут полюбить только тогда, когда встретят человека, принимающего их полностью и без остатка. Того, с кем можно просто побыть собой, побыть уязвимым и нежным.

Козерог

Чересчур практичные не только на работе и в быту, но и в личных отношениях. Им невдомек, что их половинкам может не понравиться то, что их рассматривают, как под микроскопом. Или еще лучше — анализируют, как очередной бизнес-проект. Козерогу стоит слушать не только разум, но и свое сердце, пишет Soulpost.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что значит «Я тебя люблю» от людей разных знаков зодиака.