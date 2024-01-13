Не впервые: хуситы из Йемена ударили по танкеру с российской нефтью

Йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер с нефтью из РФ в Аденском заливе

Фото: Reuters / AMR ABDALLAH DALSH

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Они действовали на основе устаревших сведений о связи танкера с британской компании.

Йеменские хуситы по ошибке обстреляли танкер под флагом Панамы, который перевозил, вероятно, российскую нефть. Об этом сообщает компания Ambrey.

Отмечается, что капитану танкера ранее рассказали об обстреле в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Судно в этот момент находилось в 90 морских милях к юго-востоку от порта Аден. В сообщении UKMTO говорилось, что выпущенная ракета упала в воду на расстоянии 400-500 метров от борта.

Экипаж заметил три плавсредства, с одного из которых, вероятно, был осуществлен выстрел. В результате атаки танкер не получил повреждения, из людей никто не пострадал. Судно продолжило следовать по своему маршруту.

«Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами», — сообщили в Ambrey.

Там добавили, что нападавшие действовали на основе устаревших сведений о связи танкера с британской компании.

Первая атака была совершена ночью 12 января. США и Великобритания нанесли нанесли более 70 ударов по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Кремль осудил авиаудары США и Великобритании по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Также в ООН раскритиковали удары США и Великобритании по Йемену. Там подчеркнули, что атака несет риски безопасности региона. Впрочем, официально осуждать жти удары ООН не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Британия осуществили еще один удар по Йемену. Произошло это почти во вемя совещания Совбеза ООН.