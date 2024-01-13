Неделю не мог есть и пить: какими были последние дни жизни Сергея Гавлича

Скончавшийся на 75 году жизни Сергей Гавлич не мог есть и пить перед смертью

Фото: Кадр из сериала «Литейный», 2008 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

До прощальной минуты рядом с актером театра и кино находилась его родная сестра.

Последние дни жизни заслуженного артиста России Сергея Гавлича были наполнены адом. Об этом журналистам NEWS.ru рассказала родная сестра мэтра, находившаяся с ним рядом до последнего момента.

Гавлич скончался еще 31 декабря, но подробности его кончины родственники решились обнародовать лишь сейчас. Подаривший стране десятки выдающихся ролей и прославившийся образами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» актер успел позвонить родственнице и пожаловаться на недомогание. Приехавшая по первому зову сестра забрала родственника на малую родину — в станицу Братковка Краснодарского края.

Всего за несколько суток состояние Гавлича из сносного превратилось в невыносимое. Перед смертью он не мог ни есть, ни пить: 74-летнего деятеля культуры изводили страшные боли. Итогового диагноза в семье Гавлича не раскрыли: свой последний покой выпускник петербургского университета обретет в станице. Подготовкой к захоронению займется сестра.

Сергей Гавлич хорошо известен петербургским зрителям, так как окончил местный институт театра музыки. Своей главной фишкой при жизни артист считал образы гуляк в криминальных сериалах. В разные годы в сериале «Тайны следствия» он играл следователя прокуратуры Выборга и бомжа Иваныча. В «Ментовских войнах-5» — тренера по боксу Михалыча, в третьем сезоне «Литейного» — Митяя. Повезло Гавличу посотрудничать и с Никитой Михалковым: в фильме «Утомленные солнцем» заслуженный артист появился всего в одном эпизоде, но именно он впоследствии определил всю актерскую судьбу Гавлича.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич.