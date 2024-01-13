«Адское» пламя озарило небо: что осталось от петербургского склада Wildberries

От петербургского склада Wildberries почти ничего не осталось

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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МЧС наращивает силы и стягивает к месту происшествия еще больше спасателей и техники. В результате ЧП пострадавших нет.

Последствия пожара на огромной площади склада Wildberries в Санкт-Петербурге сняли с коптера. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

На них видно, как огромный густой черный туман поднимается в небо над зданием. Несмотря на усилия пожарных, пламя продолжает разгораться.

Кажется, что от здания почти ничего не осталось: видно только стены, которые вот-вот разрушит огонь.

Как следует из последней информации МЧС, эвакуация людей завершена. Пострадавших нет. До настоящего момента данных о пострадавших не поступало. Пожар локализован на площади в 70 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены.