Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены

Фото: 5-tv.ru

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«Она гудела просто так», — утверждал работник. Неужели никто не реагировал?

Сотрудник складского помещения Wildberries в Петербурге, где сегодня произошел пожар, рассказал в беседе с 5-tv.ru о ложной работе пожарной сигнализации.

По его словам, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада сирена несколько раз срабатывала, но при этом возгорания не было. Ложное включение сирены и ввело в заблуждение сотрудников сегодня. Поэтому работники не сразу эвакуировались из здания, решив, что это снова «пустое» гудение.

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Сегодня утром стало известно о пожаре на складе в Пушкинском районе Петербурга. Людей уже эвакуировали, о пострадавших сведений нет. Однако объемы пожара продолжают расти, равно как и число техники и специалистов, борющихся с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар охватил уже 50 тысяч квадратных метров склада Wildberries в Петербурге.