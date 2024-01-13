На заметку: эти ошибки водителей при запотевании окон приведут к новым проблемам

Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher

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С наступлением холодов проблема встает перед автолюбителями особенно остро.

Зимой проблема активного запотевания окон стоит особенно остро. Из года в год автолюбители допускают одни те же ошибки, напрямую сказывающиеся на состоянии транспортного средства.

В беседе с «Известиями» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов перечислил основные сложности при уходе за стеклами, объяснил, почему окна в авто запотевают и подчеркнул, на какие поломки в ТС может указывать этот привычный глазу признак. Так, по словам эксперта, запотевание чаще всего наблюдается из-за разницы температур между внешней и внутренней поверхностью стекла. В холода воздух внутри автомобиля нагревается от системы отопления, а затем контактирует с холодными поверхностями окон. Любые осадки, вплоть до снега на обуви, способно провоцировать появление запотевание и конденсата.

Самым действенным способом борьбы с запотеванием, подчеркивает Соколов, станет правильная настройка сплит-системы в машине. Оптимально, если в арсенале автолюбителя появлятся специальные средства, образующие на поверхности стекла защитную пленку, борющуюся со скоплением влаги на стекле.

«Также пользуйтесь силикагелями или влагопоглотителями — разместите их в автомобиле, чтобы они впитывали избыточную влагу из воздуха. На грязных пыльных стеклах, как правило, образуется больше конденсата», — объясняет он.

В довершение Соколов подчеркнул: далеко не всегда появление влаги на стеклах и запотевание указывает на реально существующие проблемы в состоянии авто. В холодное время подобная реакция считается естественной, но в некоторых случаях появление конденсата должно стать поводом для беспокойства.

В случае, если в салоне наблюдается протечка или на уплотнителях проявляется плесень и грибок, то это должно стать поводом обратиться в автосалон.

«Запотевание само по себе не наносит прямого вреда окнам или стеклам. Однако, если запотевание происходит регулярно и не устраняется, это может привести к ряду проблем. Например, постоянная влажность от запотевания может способствовать образованию коррозии на металлических поверхностях. Также в интерьере могут появиться плесень и грибок. Это не только ухудшает внешний вид салона и запах в автомобиле, но и представляет угрозу для здоровья пассажиров», — заключил Соколов.

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