«Не верьте тому, что пишут в прессе»: куда и почему пропала звезда 90-х Марина Хлебникова

Фото, видео: Евгений Стукалин / ТАСС; 5-tv.ru

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Больше года назад певица стала жертвой возгорания в квартире и едва не погибла.

Звезда 90-х, певица Марина Хлебникова пережила в 2021 году пожар, который произошел в ее квартире. Тогда от огня пострадала не только знаменитость, но и ее огромная жилплощадь. На восстановление певица потратила не меньше полугода, а уже спустя время вернулась на сцену, чтобы продолжить петь.

На волне ажиотажа после счастливого спасения Хлебникова записала несколько треков, появление которых позволило артистке вернуться на сцену. Правда, триумф был недолгим: уже к началу 2024 года Хлебникова вновь пропала со сцены. В беседе с 5-tv.ru солист «На-На» Владимир Левкин на дискотеке «Суперстар» пролил свет, куда на самом деле пропала исполнительница хита «Чашка кофею».

По словам певца, на время вернувшаяся к артистической деятельности Хлебникова решила заняться своим здоровьем. Впрочем, оставшиеся проблемы не мешают знаменитости гастролировать и самостоятельно планировать рабочий график.

«Марина себя прекрасно чувствует. У нее было много концертов на все мероприятия. Она прекрасный человечек. Не верьте тому, что пишут в прессе. Если она взяла паузу, это ее личное дело. Она из тех артистов, кого и через два года, и через пять лет вспомнят», — заявил он.

В конце 2022 года Марина Хлебникова впервые появилась в эфире федерального шоу, чтобы рассказать о последствиях пожара в квартире. Перенесшая несколько пластических операций певица в камеру поблагодарила всех неравнодушных за финансовую помощь и сочувствие, а заодно сообщила, что потратила на вмешательства несколько сотен тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Хлебникова показала свою внешность после скандала.