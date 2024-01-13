Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 13», 2013 г.

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Как он провел свою последнюю неделю?

Актер театра и кино Сергей Гавлич ушел из жизни в возрасте 74 лет. Трагедия произошла еще 31 декабря. Об этом сообщил приближенный к его семье пользователь портала Kino-teatr.ru.

Несколько лет назад Гавличу пришлось уехать из Санкт-Петербурга, где он жил и играл в театре. Однако из-за проблем со здоровьем он вернулся к сестре в станицу Братковское Краснодарского края, где жил до того, как поступил на актера в Северной столице. В последнюю неделю Гавлич не мог ни есть, ни пить.

Сергей Гавлич окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Поступил он не с первого раза, а только после того, как отслужил в армии и убедил приемную комиссию взять его.

После он несколько лет отслужил в Псковском драматическом театра, а в 1979 году стал работать в Молодежном театре на Фонтанке. На сцене он играл в таких постановках как «Дни Турбиных», «Гроза», «Дон Кихот» и «Зимняя сказка».

Если говорить о кинематографе, то Гавлич исполнял эпизодические, но в то же время яркие роли в популярных сериалах. Так, Сергей Иванович сыграл тренера по боксы в «Ментовских войнах», следователя прокуратуры Выборга в «Тайнах следствия», а также он дважды появился в сериале «Улицы разбитых фонарей».

В 2008 году Сергей Гавлич был удостоен звания заслуженного артиста России.

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