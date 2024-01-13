Погибший в украинской тюрьме журналист Гонсало Лира предсказал свою смерть

Фото: Telegram / Gonzalo Lira / realCRP

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Свои сожаления о смерти популярного публициста из Штатов одним из первых выразил журналист Такер Карлсон. Именно он стал чуть ли не последним, с кем Лира успел поговорить при жизни.

В украинской тюрьме умер американский блогер, писатель и публицист Гонсало Лира. Общественник известен острой критикой Владимира Зеленского. Об этом в ночь с пятницы на субботу сообщил телеведущий Такер Карлсон: именно он был одним из последних, кто успел пообщаться с Лирой и знал о страхе журналиста за свою жизнь. Что помогло Лире прославиться и почему утрата публициста стала серьезным ударом для независимой прессы Штатов?

Занимал пророссийскую позицию

После начала СВО Лира был одним из немногих западных журналистов, кто не подчинился пропаганде Штатов и выступил в поддержку России в украинском конфликте. В Харьков публицист приехал, чтобы лично разобраться во всех обстоятельствах столкновения двух стран и выпустить документальный фильм, разоблачающий зверства режима Зеленского. Еще до того, как Лира публично выступил с критикой выбранного Владимиром Зеленским курса, журналиста неоднократно похищали: по информации ближайшего окружения общественного деятеля, к исчезновениям Лиры были причастны украинские спецслужбы.

Заочный конфликт с Зеленским и Байденом

О своем желании сорвать с президента Украины маску Гонсало Лира говорил еще в самом начале назревавшего конфликта. Сразу после этого заявления во время одного из прямых эфиров в социальных сетя американец отправился в Харьков, где был задержан местными силовиками. Коллега Лиры, журналист Такер Карлсон ранее назвал пропажу репортера и режиссера «провокацией» неонацисткой стороны, а заодно подчеркивал, что зарубежные службы намерены вмешаться и подключить все ресурсы, чтобы найти возможность высвободить Лиру из заточения в украинской тюрьме.

Вплоть до последнего момента и своего ареста Лира вел личный блог про СВО, в котором рассказывал о военных преступлениях Киева в отношении мирных граждан, а также критиковал украинских чиновников, режим Байдена и НАТО.

Самая знаменитая работа

В 2005 году Гонсало Лира выступил режиссером боевика Secuestro, в основу которого легла история похищения 22-летней дочери известного магната, который обязан будет заплатить выкуп, чтобы спасти единственного ребенка. История, основанная на реальных событиях, получила массовый отклик в Чили и получила широкую огласку в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о смерти Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.