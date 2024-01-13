Трамп-младший обвинил нахлебника-Зеленского в убийстве американца Лиры

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вашингтон позволил это сделать, добавил сын экс-президента Штатов.

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера и журналиста Гонсало Лиры. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети X.

«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зелинский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — написал он.

Трамп-младший обвинил не только Зеленского в убийстве, Вашингтон в попустительстве в этом вопросе, но также и СМИ, которые точно не станут возмущаться из-за смерти Лиры.

Госнало Лиру задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в мае 2023 года. Официальной причиной стала его позиция относительно СВО, а также «дискредитация высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».

Накануне, 12 января, Лира умер в украинской тюрьме. Сообщил об этом американский журналист Такер Карлсон, сославшись на слова отца блогера. Он в своем заявлении напомнил, что Лира был гражданином США, а также высказал предположение, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют».

Сам Лира в последнем письме просил сообщить его сестре, что с октября он страдал от пневмонии, но только в конце декабря в тюрьме признали наличие недуга. Журналист надеялся на лечение — уменьшение отека легких, из-за которого он с трудом дышал и «терял сознание после двух минут простого разговора».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в постпредстве РФ при ООН обвинили Киев в смерти американского журналиста Лиры. По мнению представителей, блогер подвергался пыткам.