Кто кого: нацгвардия Техаса взяла под контроль часть границы США

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Администрация страны пожаловалась в Верховный суд из-за случившегося.

Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль участок границы Соединенных Штатов и Мексики, не подпуская к нему агентов федеральной погранслужбы. Об этом сообщает телеканал CBS.

Изначально власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать район, где находится парк Шелби в городе Игл-Пасс. Туда обычно попадают мигранты после нелегального пересечения реки Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран. Их содержали пограничники в парке Шелби, после чего траспортировали для дальнейшего оформления.

По приказу губернатора-республиканца Техаса Грега Эббота в этом районе были развернуты подразделения нацгвардии. Они взяли под свой контроль парк.

В пятницу, 12 января, администрация США пожаловалась в Верховный суд страны на власти Техаса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Минюста.

«Новые действия Техаса с момента подачи заявления правительства демонстрируют эскалацию мер штата по блокированию способности пограничного патруля патрулировать или даже наблюдать за границей и быть в состоянии реагировать на чрезвычайные ситуации», — говорится в нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе. На кадрах с места ЧП видно развороченный фасад здания, первый этаж отеля остался практически без стен.