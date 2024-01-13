Тихий дьявол по прозвищу Фишер: история серийного убийцы детей Сергея Головкина

Фото: Кадр из сериала «Фишер», реж. Сергей Тарамаев, 2023 г.

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Сериал «Фишер» с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко впечатлил зрителей онлайн-платформ, вскоре его покажут и в кино. А пока разберемся в реальных событиях.

Художественный (и это авторы подчеркивают в начале каждой серии) сериал «Фишер» был хорошо принят российской публикой, за историей серийного маньяка киноманы наблюдали в напряжении, но не могли оторваться. Для тех, кто не познакомился с этой работой в 2023 году, вскоре пройдут показы в кино. Главные роли следователей сыграли Александра Бортич, Иван Янковский и Александр Яценко. Некоторые любители тру-крайма возмущались, так как к реально происходившим событиям создатели прибавили внушительную долю вымысла, кроме того, была нарушена в некотором роде хронология, а факт, например, что одна из жертв выжила и после поимки опознала преступника, вообще вычеркнут. Что же было на самом деле? Каким предстал перед правоохранителями настоящий Фишер?

Звали этого человека Сергей Головкин. Он считается последним расстрелянным серийным убийцей в истории России, казнь состоялась в 1996 году. Душегубу было на тот момент 36 лет. Если вести это его имя в поисковой строке, в первую очередь можно узнать о широком профиле убийцы — садист, педофил, каннибал, похититель, зоосадист, истязатель. Практически все убийства он совершил в Одинцовском районе Подмосковья. Мечтать о своих злодеяниях начал еще мальчиком.

Детство Сергея Головкина

Отец Головкина был алкоголиком, постоянно унижал его, заставлял принимать холодный душ и напрочь отбил желание мыться. От грязи появлялись прыщи, кроме того, у Сергея был врожденный дефект грудной клетки, проблемы со здоровьем. Над замкнутым ребенком уже тайком мучившим животных, сверстники смеялись, один раз даже сильно избили, тот позже в своих мыслях представлял, как жестоко мстит, наказывает, издевается над обидчиками, насилует их. Это его возбуждало, женщины — нет. Был в этих фантазиях и исследовательский интерес, преступник придумывал новые методы истязаний.

«Не знаю, в общем-то, возможно, что у меня потому и возникала необходимость в поиске новых мальчиков, чтобы что-то новое использовать, испробовать», — спокойно и тихо говорил маньяк на допросе.

Таких же бедовых пацанов, как те, что избили его подростком, Головкин стал со временем заманивать и истязать. По данным следствия, в логово маньяка угодили 11 мальчиков. Сергей, работавший зоотехником на Московском конном заводе и постоянно общавшийся с детьми. Никто в окружении не мог заподозрить его. При этом звание «старший лейтенант» мясник получил, когда на его счету уже было два убийства. После третьего ему вручили серебряную медаль ВДНХ СССР за успехи на работе, он также проводил занятия по профориентированию в школе. Коллеги разве что поговаривали, что Головкин, наверно, гомосексуалист, раз совсем не интересуется прекрасным полом.

Из всех, кого выбрал для своих грязных утех Головкин, выжили трое. Первого удалось привести в лес, но мальчик испугался и сбежал, на второго маньяк напал с ножом, но встретил ярое сопротивление, снова побег. Третьего, угрожая ножом, он повесил на дереве, затем снял и бросил. Ошибся, посчитав мертвым. Парень выжил, провел в больнице месяц, на шее как напоминание остался шрам. Через десять лет он опознал задержанного серийника в кабинете следователя. У следующих жертв почуявшего запах крови зверя шансов на спасение не было.

Как Головкин стал Фишером

Эту часть истории создатели сериала сохранили. Прозвище действительно появилось из-за одного впечатлительного мальчишки, который побывал на допросе у следователя. Он рассказывал, что встречал некоего мужчину с татуировкой в виде обвитого змеей кинжала на руке и надписью «Фишер». И он якобы этим именем представлялся. По ложному следу милиция шла долго, пока не выяснилось, что это чистая выдумка ребенка. А имя тем временем стало известным за пределами следствия. О нем услыхал и Сергей Головкин. Понравилось, как о нем говорят и пишут, и прозвище он решил присвоить. Будущим жертвам он говорил — перед ними Фишер, и живыми они не уйдут.

Охотиться в лесу однажды Головкину надоело, и он оборудовал пыточную в погребе в своем гараже. Там он насиловал детей, жег паяльником, душил, вешал, резал, потом добивал и расчленял, пробовал га вкус. Движения были точными, профессиональный зоотехник прекрасно знал, как управиться быстро и с минимальными усилиями. Останки разбрасывал в лесу, часть закапывал, некоторых несчастных так и не нашли. Мальчиков убийца заманивал просьбой помочь или предложением совершить вместе кражу. В гараже оказывались две или даже три жертвы одновременно. Пока маньяк убивал одного, остальных заставлял смотреть и комментировал свои действия, одному ребенку пришлось выбить табурет из-под ног другого, подвешенного за шею.

«Я сказал этим троим, что вместе с ними на моем счету будет одиннадцать мальчиков, я установил очередность, сообщив детям, кто за кем будет умирать. Ш. я расчленял на глазах у Е., при этом показывал внутренние органы и давал анатомические пояснения. Мальчик все это пережил спокойно, без истерики, иногда только отворачивался»;

«Как-то я чувствовал, что этого нельзя делать, и в то же время тяга какая-то постоянно была… Удовольствие какое-то получал от этого», — признавался Головкин.

Как поймали Фишера

Закончив многочасовые пытки, маньяк отправлялся на работу. За время следствия правоохранители дважды бывали на конном заводе, но так и не вышли на его опасного сотрудника. Кроме того, у Головкина была московская прописка, а следователи искали местного, одинцовского. В 1992-м к делу «Удава», так тоже называли убийцу, подключили следователя по особо важным делам при Генпрокуроре РФ Евгения Бакина, в свое время он участвовал в операции «Лесополоса» по поимке Андрея Чикатило. Тогда серию смертей объединили, а вскоре вышли на приятеля трех мальчиков, которых Фишер пытал разом. Подросток сообщил, что в зал игровых автоматов пришел его знакомый Головкин и всех увел. Звал и его, но не уговорил. Началась слежка, потом подстроенное задержание в импровизированной потасовке — поначалу Головкин вину отрицал, но после ночи в одиночке попросился на допрос. И начались долгие леденящие кровь рассказы Фишера о его преступлениях. Неторопливые, монотонные, спокойные и, как всегда, тихие.

«Как вы могли вырастить такое чудовище?», — спросил следователь у матери Сергея Головкина при встрече.

Трудно представить, что испытывает родитель жестокого убийцы, когда все узнает, но женщина от сына не отреклась, она регулярно навещала его в тюрьме. Головкина признали психопатом, но абсолютно вменяемым. К обвинениям в убийствах с особой жестокостью, и изнасилованиях прибавили кражи — злодей оставлял себе на память ценные вещи жертв, тратил их деньги. Незадолго до казни Фишер просил о помиловании, но получил отказ, президент Борис Ельцин, чья дача была в полукилометре от гаража Головкина, отклонил прошение в день его 36-летия. В последнем интервью маньяк каялся и просил прощения у всех, кто его знал. Все так же тихо и безо всяких эмоций.

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