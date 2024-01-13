Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Американский блогер, писатель и режиссер Гонсало Лира, критиковавший Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме.

В постоянном представительстве России при ООН прокомментировали гибель американского и чилийского блогера, писателя, режиссера и журналиста Гонсало Лиры (Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес, также известный как Coach Red Pill, — Прим. ред.), освещавшего украинский конфликт и критиковавшего главу киевского режима Владимира Зеленского. В официальном Telegram-канале ведомства появилась соответствующая публикация. Представители постпредства не сомневаются, что вина лежит на Украине. По их данным, Лира находился в тюрьме и подвергался пыткам.

«Глубоко возмущены поступившей информацией о гибели в украинских застенках американского журналиста Гонсало Лиры… Убеждены, что за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что удивления относительно бездействия американских властей не испытывают. Руководителей США в заявлении называют «поборниками свободы слова с двойной моралью». Очевидно, что Штаты не просто не пытались освободить своего гражданина, в стране наверняка еще и попытаются замолчать его смерть. Представители постпредства выразили соболезнования отцу Гонсало Лиры, погибшего за бесстрашное отстаивание правды и своих убеждений.

Лира был известен конспирологическими взглядами и резкими бескомпромиссными высказываниями относительно волнующих его политических и общественных течений. На момент начала военной спецоперации он находился в Киеве, прежде, по некоторым данным, жил в Харькове, где у него была семья. О гибели журналиста в украинской тюрьме общественности рассказал американский телеведущий Такер Кларксон. В мае 2023 года Гонсало задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Официальной причиной была названа поддержка спецоперации, кроме того прозвучало обвинение в «дискредитации высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».

Такер Карлсон в своем заявлении напомнил, что Лира был гражданином США, а также высказал предположение, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют». Сам Лира в последнем письме просил сообщить его сестре, что с октября он страдал от пневмонии, но только в конце декабря в тюрьме признали наличие недуга. Журналист надеялся на лечение — уменьшение отека легких, из-за которого он с трудом дышал и «терял сознание после двух минут простого разговора».

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог, офицер армии США в отставке Скотт Беннет назвал смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме предательством правительства.