Bloomberg: РФ готова судиться с Западом, чтобы предотвратить конфискацию активов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Конфискация российских активов, по мнению экспертов, маловероятна.
Россия находится в тесном контакте с зарубежными юристами, которые могут подать судебный иск в случае, если западные страны решатся конфисковать замороженные активы Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что конфискация активов, по мнению экспертов, маловероятна, представители российской экономики заинтересованы в их безопасности.
По словам источников издания, представители власти также заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Россия имеет целый спектр ответных мер в отношении тех, кто пытается инициировать конфискацию ее активов. В том числе и юридического характера.
Ранее 5-tv.ru писал, о каких об ответных мерах на конфискацию активов предупредил Кремль.