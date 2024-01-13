«Заставляет страдать всех»: почему Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста Макарова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая Лолита Османова раскрыла тайны семей знаменитых спортсменов.

Телеведущая Лолита Османова прокомментировала расставание своей коллеги Леры Кудрявцевой с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым в интервью dni.ru. Знаменитость сообщила поклонникам, что ушла от супруга, дав понять, что причиной стала его пагубная зависимость. «Алкоголь — зло», написала она. Кудрявцева попросила журналистов не беспокоить ее расспросами и отказалась делиться подробностями развода.

Поклонники полагают, что именно Макаров мог пристраститься к спиртному. Поговаривают, что карьера его давно в упадке, в последнее время он сидит без работы и находится на содержании жены. Вероятно, телеведущей надоело быть единственным добытчиком в семье, да еще и наблюдать, как супруг топит свои неудачи в вине. Молчание Кудрявцевой не проясняет ситуацию, сплетни остаются сплетнями. Но у Османовой есть свое мнение на этот счет. О психологических проблемах спортсмена она, по собственным словам, знает не по наслышке.

«После окончания карьеры или во время ее спада начинается депрессия, когда посвятивший всю свою жизнь спорту человек не знает, что ему делать дальше. Карьера спортсмена заканчивается очень рано, а впереди еще полжизни. Не все могут найти себе применение в другом деле, развив необходимые для этого навыки. Отсюда начинаются проблемы с алкоголем, азартными играми, запрещенными веществами», — заявила Османова.

Как отмечает телеведущая, если ее подобный опыт переживает сейчас и Макаров, ему нужно позаботиться о своем ментальном здоровье. Помогут встречи со спортивным психологом. Еще лучше, если консультации человек посещает на протяжении всей карьеры и заранее готовится к ее завершению. Иначе с последствиями приходится сталкиваться не только самому игроку, но и его окружению.

«Если спортсмен этого не сделал, он заставляет страдать всех вокруг. В большей степени — самых близких ему людей, которые в эту минуту просто не знают, чем помочь и что сделать», — добавила телеведущая.

По мнению Османовой, партнер не в состоянии спасти потерявшего ориентиры спортсмена. Он сам должен захотеть решить свои проблемы и привести себя в форму. Лере Кудрявцевой остается только крепиться и стараться пережить болезненный разрыв как можно быстрее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как давний друг и коллега Кудрявцевой Отар Кушанашвили прокомментировал ее расставание с мужем.