Актриса Ирина Горбачева побрилась налысо во время путешествия на Бали

Фото, видео: Вадим Тараканов / ТАСС; Telegram / Канал стилиста Михаила Барышникова / theosdnew; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

После второго развода знаменитость, увлекающаяся духовными практиками, начала еще больше работать над собой. Путь к свободе внутренней она ищет и в своей внешности.

Актриса Ирина Горбачева решилась на экстремальные перемены. Озорную короткую стрижку звезда сменила на вариант «под ноль». Образ артистки с обритой головой опубликовал в своем Telegram-канале ее друг, ювелир Михаил Барышников. Приятельница записала для него видеопривет и прислала снимок с острова Бали, где сейчас отдыхает и занимается духовными практиками в компании единомышленниц.

Чувство юмора Горбачевой и ее обаяние, смелый стиль сделали ее популярной. Несмотря на хорошее актерское образование и работу в театре первую известность она получила благодаря забавным роликам в соцсетях. Со временем талант стал очевиден и большим кинорежиссерам, а сама артистка обрела востребованность и звездный статус. Она по-прежнему активна в соцсетях, рассказывает, в том числе, о нетрадиционных методах работы над собой и делится успехами. Сейчас постигает грани духовной свободы на Бали.

«Переписываюсь с обожаемой Ирой Горбачевой и получаю вот такой привет. Как ей красиво. Обожаю когда женщина с идеальным лицом и черепом не боится сбрить волосы. Всем такой свободы всегда и такого настроения в конец недели. Ира разрешила показать вам этот кусок частной жизни», — написал Барышников.

Ирина Горбачева решила кардинально сменить образ во время отдыха. Фото: Telegram / Канал стилиста Михаила Барышникова / theosdnew

Полгода назад Горбачева призналась, что развелась со вторым мужем, танцором и музыкантом Антоном Савлеповым. Причин не называла, но, по мнению поклонников, основанному на намеках знаменитости, дело было в разных взглядах на украинский конфликт (Савлепов родом из Харьковской области), а также банальной измене. Первый супруг Григорий Калинин тоже изменял Ирине, она прощала, но однажды поняла, что стала к нему безразлична.

Фанаты полагают, что вместо традиционного каре Горбачева выбрала радикальную стрижку именно в связи с проблемами в личной жизни. Возможно, актриса уже не верит в возможность встретить надежного спутника жизни. Как говорила сама звезда, ей нужен честный партнер, который не боится быть уязвимым, эмоционально открытый и деятельный, интересующийся, ищущий. Тот, с кем она сможет вместе изучать мир и совершенствоваться. Пока романы приносят артистке только разочарования.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Горбачева составила список из 100 пунктов, чтобы выбрать идеального мужчину.