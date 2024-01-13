«После подписания двусторонних соглашений»: зачем в РФ направят 10 тысяч кенийцев

Власти Кении намерены отправить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Фото: www.globallookpress.com / Wang Teng

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Работать за границей будут только квалифицированные сотрудники.

Власти Кении достигли соглашения о создании десяти тысяч рабочих мест для своих граждан в России. Кроме того, кенийцы также будут отправляться на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кении Хусейн Мохамед в соцсетях.

Он уточнил, что работать за границей будут только квалифицированные сотрудники. Хусейн Мохамед уточнил, что кенийцы будут за рубежом задействованы в сферах здравоохранения, строительства и услуг.

«Ожидается, что после подписания двусторонних соглашений возможности будут еще больше», — написал он.

Мохамед также отметил, что президент Кении Уильям Руто стремится позиционировать страну как «конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы», а также продвигать ее как страну для инвестиций, производства, торговли и туризма.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о весьма сбалансированной позиции Путина по теме мигрантов.