Врач назвал болезни, при которых полезно использовать ортопедические стельки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Испытаний о пользе ношения ортопедических стелек в мире проводилось очень мало.

Хоть проблема и мало изучена, но есть недуги, при которых могут помочь ортопедические стельки. Об этом изданию Газета.ру рассказал ортопед Олег Сажников.

«К сожалению, нет больших клинических испытаний, которые указывали бы на эффективность ортопедических стелек, однако есть несколько небольших исследований», — отметил он.

Специалист сообщил, что ортопедические стельки доказали свою эффективность при использовании пациентами с остеоартритом коленного сустава, сопровождаемым смещением колен. Исследования показали, что при ношении специальных стелек люди меньше жаловались на боль и могли проще передвигаться.

«Еще одно исследование показало, что использование стелек, внешних фиксаторов суставов и комплексных программ тренировок может снизить спортивный травматизм», — добавил ортопед.

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