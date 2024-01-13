Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитая телеведущая долго молчала о проблемах в семье, но все же решилась на признание. Причиной расставания, по словам звезды, стал алкоголь.

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал развод давней коллеги, телеведущей Леры Кудрявцевой. После 11 совместных лет она ушла от хоккеиста Игоря Макарова. В союз теледивы со спортсменом на 16 лет моложе поначалу верилось с трудом, но серьезные намерения вскоре стали очевидны. Более того, в 47 лет благодаря процедуре ЭКО Кудрявцева родила возлюбленному дочь Марию. Казалось, после двух неудачных браков звезда нашла свое счастье.

Разница в возрасте пару не пугала, Лера настаивала, что чувствует себя младшей в отношениях, ей комфортно и спокойно рядом с избранником. В последние годы ходили слухи, что в семье появились проблемы, но Кудрявцева упорно молчала. Сегодня она решилась на признание. Красивая история любви подошла к концу, ведущая покинула хоккеиста. Причиной, судя по всему, стала его пагубная зависимость.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ не беспокоить. Личное в публичное вынесла намеренно», — написала она в своем Telegram-канале.

Кушанашвили и Кудрявцева вместе начинали карьеру на телевидении, еще в 90-х они вели передачи «Партийная зона» и «МузОбоз». Коллеги по сей день поддерживают теплые приятельские отношения. Журналист поддержал Леру, так как озвученную проблему со спиртным считает весомым поводом для развода. Он и сам, признается, боится стать жертвой зеленого змия и разрушителем собственной жизни, поэтому воздерживается от лишней рюмки.

«Милая подруженция, держись! Лезть в чужие дела негоже, но замечу: именно по этой причине — распада человеческого в человеке — мы с Колей Басковым, Гэри Барлоу и Эросом Рамаццотти держимся подальше от зелья», — написал Кушанашвили в личном блоге.

Еще прошлым летом Кудрявцева и Макаров выглядели любящей парой. Телеведущая трогательно поздравляла мужа с очередной годовщиной свадьбы, рассказывала о романтичном знакомстве. И говорила, что десять лет пролетели как миг.

Ранее 5-tv.ru писал о первом выходе Леры Кудрявцевой к публике после заявления о разрыве с мужем.