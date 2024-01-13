В США назвали смерть блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме предательством правительства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ton Molina; 5-tv.ru

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Замалчивание смерти американского гражданина вызвало возмущение в профессиональных кругах.

Правительство США не должно было допустить смерти блогера и журналиста Гонсало Лира на Украине, заявил в беседе с 5-tv.ru политолог, офицер армии США в отставке Скотт Беннет.

«Без сомнений, смерть Гонсало Лира, американо-чилийского журналиста запомнится в истории, как одно из самых трагичных событий. Запомнится оно и предательством со стороны американского правительства, которое никоем образом не стало помогать своему гражданину», — отметил эксперт.

Отставной американский офицер добавил, что своим бездействием власти США фактически нарушили основной закон о свободе американских граждан и защите их прав. Он заявил, что причиной трагедии стало то, что Гонсало Лира хотел говорить правду.

«Он был на Украине и видел все то, что там происходит. Он делал репортажи о коррупции и фашистко-нацистском поведении правительства Украины, особенно о Зеленском. Он говорил о нарушении прав гражданского населения, о воровстве в высших эшелонах власти», — рассказал Беннет

Политолог предположил, что правительство США и уж тем более Киев под предводительством Зеленского не будут расследовать смерть американского журналиста в украинской тюрьме.

«Они постараются закопать всю правду, связанную с его убийством. Вы и слова не услышите о Гонсало на американском телевидении, слава Богу что, хотя бы русские средства массовой информации имеют мужество говорить об этом. Американские зрители будут и дальше оставаться в неведении и это еще один показатель отвратительного предательства правительства США в отношении своих же граждан», — заключил Скотт Беннет.

Американский блогер, писатель и режиссер Гонсало Лира, критиковавший Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме. Об этом сообщил журналист Такер Кларксон. Гонсало Лира задержали сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в мае 2023 года. официальной причиной стала его позиция относительно СВО, а также «дискредитация высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».