Такер Кларксон сообщил о смерти блогера Гонсало Лира из США в украинской тюрьме

Фото: Из открытых источников

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Есть свидетельства о том, что перед смертью 55-летнего мужчину неоднократно пытали.

Американский блогер, писатель и режиссер Гонсало Лира, критиковавший Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Такер Кларксон.

Кларксон ссылается на слова отца 55-летнего блогера, осужденного за «преступление, связанное с критикой правительства Украины и президента США Джо Байдена».

«Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — отметил Карлсон в своем сообщении.

Журналист-расследователь Кит Кларенберг подтверждает известие о смерти американца.

«Гонсало Лира мертв. Я не соглашался с ним практически во всем. Но он не должен был умереть в украинской тюрьме», — написал Кларенберг в своем личном блоге.

Госнало Лира задержали сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в мае 2023 года. официальной причиной стала его позиция относительно СВО, а также «дискредитация высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».

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