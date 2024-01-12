Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость провела отпуск на жарком пляже в компании повзрослевшей внучки Александры.

Народная артистка РФ Лариса Долина опубликовала в личном блоге фот в купальнике и вот уже целый день собирает комплименты поклонников. Горячие снимки звезда сделала во время отпуска на Мальдивах, который проводит в компании 12-летней внучки Александры. Смелый раздельный купальник черного цвета певица «смягчила» полупрозрачной туникой с леопардовым принтом. Кадры публикует в своем материале издание Газета.ру.

Подписчики, в основном женщины, восхищаются фигурой 68-летней Долиной. Отмечают, что несмотря на яркий и дерзкий образ она не выглядит пошло и демонстрирует свои достоинства элегантно и деликатно. В сотне с лишним комментариев с похвалой едва ли наберется два-три человека, не разделяющих всеобщий восторг. Фанаты желают селебрити оставаться такой же молодой и влюбленной в свою красоту.

«Шикарно выглядите»;

«Богиня»;

«Пример для многих»;

«Какая вы молодец, прекрасная фигура»;

«Ну просто девочка-красавица», — пишут фолловеры.

Однажды серьезно взявшись за свое преображение Лариса Долина похудела на 20 с лишним килограммов менее чем за год. По словам исполнительницы, ради стройности пришлось придерживаться индивидуально подобранной диеты — сильно изменить рацион, отказаться от многих любимых продуктов. Но жертва определенно стоила результата. Звезда настолько довольна своим новым образом, что готова и дальше продолжать ограничивать себя.

Вместе с телом Долина изменила и стиль. Она всегда любила выглядеть ярко, но теперь образы стали еще более эффектными, в нарядах появились очень смелые мини-модели, подчеркнутая тонкая талия, эффектные принты и декольте. Как говорила сама народная артистка, теперь можно позволить себе больше модных экспериментов, чем она и занимается с явным удовольствием.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина подвела итоги 50-летней творческой деятельности.