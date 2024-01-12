«За себя не отвечает»: что даст Украине соглашение о сотрудничестве с Великобританией

Фото, видео: Reuters / Stefan Rousseau; Личный архив Дмитрий Солонникова; Reuters / UK POOL; UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому поддержку на ближайшие десять лет, назвав подписанный документ «историческим». Но что стоит за громкими заявлениями?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Лондон обязуется поддерживать Киев в сфере безопасности в течение ближайших десяти лет. Однако, по мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, демонстративные обещания английского политика не имеют под собой каких-то серьезных оснований и направлены на решение внутригосударственных вопросов самой Великобритании. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Неподъемная ответственность и пустые обещания Великобритании

По словам политолога, давать долгосрочные обещания в современном мире, особенно на фоне нестабильной обстановки, не просто недальновидно, это — практически откровенная ложь.

«Мы не знаем, как будет выглядеть мир и наша страна, другие страны, через год-два-три. Какие десять лет? Великобритания за себя в десятилетнем лаге не отвечает. Самый простой, понятный всем пример. В этом году в Великобритании выборы в парламент. Консерваторы их практически гарантированно проигрывают, побеждают лейбористы, с большой долей вероятности, в союзе с шотландскими националистами. Разрешают провести референдум об отделении, который в нынешних экономических условиях крайне негативных в Великобритании, скорее всего, состоится успешно», — прогнозирует специалист.

По мнению политолога, после референдума государственная система Великобритании, вероятно, начнет сыпаться подобно карточному домику, которому поспособствуют разные политические силы туманного Альбиона.

Истинные мотивы Великобритании

Все обещания Великобритании о безусловной поддержке Украины озвучены исключительно в угоду текущего политического контекста, убежден Дмитрий Солонников. Премьер-министру Риши Сунаку просто нужно показать себя как некоего политика военного времени, который умеет «бряцать оружием». В качестве примерна эксперт приводит атаку Великобритании на хуситов в Красном море, которую, кстати, анонсировали все же вездесущие США.

В случае с Украиной Сунак, по словам политолога, действует аналогичным образом.

«Сунак показывает свою активность, показывает свою агрессивность, пытаясь таким образом как-то изменить предвыборный расклад, предвыборную палитру, в настоящий момент не в его пользу складывающуюся. Поэтому давайте честно говорить: это — информационная компания, направленная для Британии на внутриполитические электоральные процессы, для Украины — это демонстрация перед саммитом ЕС, перед европейским сообществом», — объясняет Дмитрий Солонников.

Кроме того, эксперт отмечает, что демонстративное соглашение призвано подтолкнуть и другие страны помогать Украине, ведь поддержка со стороны многих государств в последнее время значительно сократилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Джонсон может снова стать премьером Великобритании.