Звезда «Холопа» Милош Бикович снимется в новом сезоне популярного американского сериала

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Съемки с участием российского-сербского актера начнутся в феврале в Таиланде.

Звезда фильмов «Холоп» и «Отель Элеон» Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос». Об этом сообщает издание Variety.

Кого именно сыграет Бикович, пока не уточняется. Однако известно, что он стал одним из пяти новых актеров, пополнивших команду проекта. Кроме одного из самых популярных артистов России и Сербии в третьем сезоне сериала появятся Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис. Съемки будут проходить с февраля 2024 года в Таиланде, первые два сезона снимались на курортах на Гавайях и в Италии.

Премьера сериала «Белый лотос» состоялась в 2021 году на канале HBO. Проект сразу же стал хитом канала и является лауреатом десяти премий «Эмми».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Милош Бикович намекнул на рождение ребенка.