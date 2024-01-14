«Наша жизнь от этого зависит»: физик предупредил об опасности вспышек на Солнце в 2024 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; Личный архив Сергея Богачева; 5-tv.ru

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В високосный год звезда будет крайне не спокойной. Как людям обезопасить себя?

На Солнце фиксируется волна крупных вспышек. Это грозит мощными магнитными бурями. Доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев рассказал сайту 5-tv.ru, чего ждать человечеству.

«Происходящее вещи — естественные процессы для Солнца, как у человека есть пульс, у Солнца есть такой же своего рода пульс. Он каждые 11 лет переходит в активнее состояние. Более того, сам факт перехода, он нормальный для Солнца. И наоборот. Были ситуации, когда ритм задевался. Последний раз это было в XVII веке, и это ни к чему хорошему не приводило. Были климатические изменения, похолодания и так далее. То, что происходит с Солнцем — это норма для него», — сказал специалист.

Процесс вспышек на Солнце идет уже несколько лет. Но в 2024-м он будет продолжаться в более масштабном ключе. Солнце выйдет на максимальное значение по активности.

В 2023-м году было 40 бурь, и пять-шесть из них — сильных. По словам эксперта, в 2024 году бурь будет примерно 60-70. И 12-15 из них обещают быть мощными.

«Есть некие опасения, что наша жизнь все больше от спутников зависит. Ну а спутники, в отличие от наземной техники, очень чувствительны к изменению космической погоды и, следовательно, Солнцу. И в этом плане, возможно, это будет сильнее ощутимо для человечества, чем, скажем, лет десять назад, потому что мы сейчас существенно более сильно зависимы от спутниковых сигналов, интернета и так далее», — сказал доктор физико-математических наук.

Эксперт отметил, что массовых сбоев в работе спутников еще не было. А если и поломается несколько, то к большим бедам это не приведет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Солнце перешло в фазу опаснейших вспышек.