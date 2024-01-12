«Россия изучает частоты»: что из себя представляют ракеты MALD, переданные Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Киевский режим применяет в зоне СВО беспилотные аппараты, разработанные в США.

Американские авиационные ракеты MALD, уничтоженные российской армией в зоне СВО, являются «обманками», перехват которых позволит изучить систему их управления. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Для отвлечения ПВО

По словам специалиста, ракета MALD предназначена для отвлечения внимания ПВО и операторов.

«Когда самолет выпускает эту ракету, которую мы с вами называем, это — ложная цель. Эту ложную цель берет на сопровождение локатор системы противовоздушной обороны, и он ведет эту ракету и отвлекается на нее. В это время самолет может выпустить реальную ракеты, и реальные ракета достигнет той цели, которую нужно поразить», — объясняет военный эксперт.

Виктор Литовкин уточняет, что, перехватив эти ракеты, Россия получает возможность изучить частоты, на которых они работают, и саму систему управления. Что позволит обучить российских военных отличать их от ракет, которые несут боевые заряды.

Российская тактика

Россия, по словам специалиста, также использует похожую тактику, но использует беспилотные летательные аппараты. Например, при уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Patriot» PAC-3, который Украина получила весной 2023 года.

«PAC-3 „Patriot“ обстрелял беспилотные летательные аппараты, выпустил все свои ракеты по ним, и у него не осталось ракет для того, чтобы перехватывать „Кинжал“, который по нему нанес удар. Он бы и так „Кинжал“, конечно, не перехватил, потому что „Кинжал“ летит с гиперзвуковой скоростью. Но для надежности мы пустили рой „обманок“, на которые „Patriot“ израсходовал свой боезапас», — говорит полковник в отставке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам ВСУ.