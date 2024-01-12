Пропавший 8 лет назад военный самолет нашли в море на большой глубине

Пропавший восемь лет назад Ан-32 нашли у берегов Индии

Фото: Zuma / ТАСС

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Борт бесследно исчез в далеком 2016 году. Что произошло с людьми?

У побережья Индии обнаружили обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32, который принадлежал ВВС страны. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на индийское Министерство обороны.

«Поиск проводился на глубине 3,4 тысячи метров с использованием нескольких полезных нагрузок, включая многолучевой гидролокатор, гидролокатор с синтезированной апертурой и фотоаппарат высокого разрешения. Поисковые изображения были тщательно изучены и признаны соответствующими самолету Ан-32», — говорится в материале.

В министерстве добавили, что снимки были сделаны на месте крушения. Других самолетов в этом регионе не пропадало: это и указало на то, что обломки принадлежат именно Ан-32.

Самолет пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года. Тогда Ан-32 выполнял боевое задание.

На борту находилось 29 человек. Но в итоге поисково-спасательные отряды не смогли обнаружить ни тел, ни обломков самолета.

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