Показатель консолидации: как идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина

ЭИСИ: сбор подписей в поддержку Путина идет активнее, чем в 2018 году

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Народ, по всем показателям, сплотился вокруг главы государства.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. И это важный показатель консолидации сторонников действующего президента.

Такое мнение высказали эксперты Института социальных исследований, подводя итоги прошедшей недели. На сегодняшний момент, по мнению политологов, влияние на предвыборную повестку оказывают процесс сбора подписей и текущие заявления кандидатов.

«Всегда происходят конфликты проблемы и скандалы, но на этот раз их не так много. Сыграла свою роль специфика технологической подготовки штабов. Мы ожидаем больше вопросов в момент, когда ЦИК начнет проверять подписи, которые сдаются», — отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

При этом, по оценкам экспертов, большинство кандидатов пока не проявили себя на избирательном фронте. Но времени у них остается не так много — сбор подписей должен завершиться до конца января.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поддержку кандидатуры Путина на выборах собрано свыше 1,8 миллиона подписей.