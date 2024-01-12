Разворот удался: товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных значений

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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А российская экономика стала первой в Европе по итогам прошлого года.

То, что восточное направление сейчас очень востребовано, подчеркивают и цифры. Товарооборот между Россией и Китаем — рекордный: 240 миллиардов долларов за минувший год.

Именно эти цифры опубликовало главное таможенное управление КНР. Разворот на восток стал одной из причин, по которой российская экономика стала первой в Европе по итогам прошлого года — об этом Владимир Путин говорил на встрече с предпримателями в Хабаровске.

«Это, конечно, удивительный результат. Вроде бы нас душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — № 1, пусть похлопают. По покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться, поэтому здесь еще есть над чем работать», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе удивлены рекордной нефтедобычей в России.