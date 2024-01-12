«То, что хотели»: глава РЖД доложил Путину о производстве новых вагонов

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Пассажиров уже скоро порадуют новыми новинками. Что планируют произвести в России?

Уже в этом году российские пассажиры оценят комфорт новых плацкартных вагонов. Они будут шире, а полка длиннее сразу на 17 сантиметров. Об этом президенту России Владимиру Путину сегодня доложил глава РЖД Олег Белозеров.

Большое внимание компания сейчас уделяет технологической независимости. На смену «Ласточке» приходит полностью импортозамещенный «Финист». Пока таких составов четыре, на очереди еще восемь. В электропоезде больше кресел. Система кондиционирования регулируется в каждом вагоне.

Еще одна отечественная разработка — модульные вокзалы. Их уже производят в Петербурге и Чечне.

«Его можно быстро-быстро собрать и установить. Планируем установить 15 таких вокзалов, монтаж всего четыре дня. Не нужен капитальный фундамент, то есть это можно быстро тиражировать. А самое главное — срок эксплуатации 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новый материал, долговечность. Композитные платформы точно так же — с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, плюс это дешевле. Это тоже все наши отечественные продукты», — рассказал Белозеров.

«Долговечны, да?» — уточнил Путин.

«Да, долговечны. 50 лет ровно то, что хотели», — отметил глава РЖД.

Развивается инфраструктура, растет пассажиропоток. За год он увеличился на пять процентов. В 2023-м РЖД перевезли почти один миллиард 200 миллионов человек. Уверенно компания наращивает и долю грузооборота. По железным дорогам сейчас доставляют 87 процентов от общего числа всех грузов. И даже если брать статистику за последний месяц, то виден существенный прирост сразу по нескольким позициям. Растет и количество перевозок по транспортным коридорам «Север -Юг» и «Восток».